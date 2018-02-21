Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promibacken

Folge 1

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 21.02.2018
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Das große Promibacken

Folge 1: Folge 1

131 Min.Folge vom 21.02.2018Ab 6

Das Warten auf den Wettbewerb um Deutschlands besten prominenten Hobby-Bäcker hat ein Ende. Für eine "Charlotte Royal" muss Biskuitteig in kleine Rollen geschnitten und zu einer mit Creme gefüllten Kuppel drapiert werden. Die Kuppelform lässt unter anderem bei Andrea Kiewel zu wünschen übrig: "Ich bin froh, dass da was steht!" so die Moderatorin. Ist ihre Zeit beim Promibacken damit schon zu Ende? Oder kann sie das Blatt mit der Motivtorte "Meine gebackene Visitenkarte" zu ihren Gunsten wenden?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promibacken
SAT.1
Das große Promibacken

Das große Promibacken

Alle 9 Staffeln und Folgen