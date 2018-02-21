Das große Promibacken
Folge 1: Folge 1
131 Min.Folge vom 21.02.2018Ab 6
Das Warten auf den Wettbewerb um Deutschlands besten prominenten Hobby-Bäcker hat ein Ende. Für eine "Charlotte Royal" muss Biskuitteig in kleine Rollen geschnitten und zu einer mit Creme gefüllten Kuppel drapiert werden. Die Kuppelform lässt unter anderem bei Andrea Kiewel zu wünschen übrig: "Ich bin froh, dass da was steht!" so die Moderatorin. Ist ihre Zeit beim Promibacken damit schon zu Ende? Oder kann sie das Blatt mit der Motivtorte "Meine gebackene Visitenkarte" zu ihren Gunsten wenden?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promibacken
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen