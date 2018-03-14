Das große Promibacken
Folge 4: Folge 4
131 Min.Folge vom 14.03.2018Ab 6
Finale! Und das hat es in sich: Die verbliebenen vier Kandidaten müssen als erstes perfekte Petit Fours mit zwei unterschiedlichen Glasuren zaubern. Anschließend wünscht sich Jurorin Betty einen Hefe-Nuss-Zopf, der aus vier Strängen geflochten wurde. Den krönenden Abschluss bildet eine Motivtorte zum Motto "Showdown", die vor Pomp und Luxus strotzen soll. Wer bewältigt diese Aufgaben mit Bravour und wird Deutschlands bester Promibäcker?
Das große Promibacken
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen