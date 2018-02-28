Das große Promibacken
Folge 2: Folge 2
131 Min.Folge vom 28.02.2018Ab 6
Die sieben verbliebenen Promi-Bäcker stehen heute vor der anspruchsvollen Aufgabe, perfekte Berliner zuzubereiten. Das Kniffligste an dem frittierten Hefegebäck ist das Füllen. Außerdem gilt es, einen kreativ dekorierten Drip Cake und eine 3D-Torte zum Motto "United Cakes of America" zu zaubern. Das Gebäck muss exakt und sauber modelliert werden und geschmacklich mit einer leckeren Füllung überzeugen. Wer hier mithalten will, muss beste Backkunst abliefern. Halten alle dem Druck stand?
Das große Promibacken
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen