Schallendes Gelächter und Patisserie, die es in sich hatJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 3: Schallendes Gelächter und Patisserie, die es in sich hat
116 Min.Folge vom 26.02.2020Ab 6
Die erste Aufgabe bietet große Vielfalt und jede Menge Lokalkolorit: Unter dem Motto "Bei mir Zuhaus" sollen die Promi-Hobbybäcker ein typisches Gericht aus ihrer Heimat kreieren. In der Technischen Prüfung entführt die Jury die Teilnehmer in Russlands Hauptstadt. Christian Hümbs erwartet "Moskauer Mousse-Türmchen", bevor in der dritten Runde eine Motiv-oder 3-D-Torte zu einem Jahrzehnt nach Wahl gebacken werden soll.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promibacken
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen