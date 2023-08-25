Das Leben ist schön - Alles für's LachenJetzt kostenlos streamen
Das Leben ist schön
Folge 1: Das Leben ist schön - Alles für's Lachen
Im österreichischen Kabarett-Untergrund braut sich etwas zusammen. Jeder, der will und sich vorher auf Facebook angemeldet hat, bekommt bei "Open Mic" Veranstaltungen, auf den teilweise provisorischen Bühnen von kleinen Pubs, mittlerweile mehrmals die Woche die Möglichkeit seinen Text vorzutragen. Neben Eintagsfliegen, die schnell merken, dass lustig sein verdammt schwer ist, gibt es mittlerweile einen harten Kern von jungen Frauen und Männern, die es verdammt ernst mit dem Spaß meinen und alles für ihren Traum vom Leben im Rampenlicht geben. In der Reportage begleiten wir ein paar ausgesuchte Comedians bei ihrem Auf- oder Abstieg in der Szene und versuchen Antworten auf die Frage zu finden, was es für den Comedy-Olymp braucht. Bildquelle: Rothmayer Film
