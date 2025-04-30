Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 5vom 30.04.2025
44 Min.Folge vom 30.04.2025

Wenn der Steirerwind bläst, dann kommt Stimmung auf und das passiert normalerweise nahezu jede Woche. Christoph, Daniel und Patrick haben viele Hits und Schlager auf ihrer Playlist. Bei Zeltfesten, Partys und Feiern werden sie als Stimmungsmacher gebucht. Ein Blick in das Leben junger Musiker, die als „Steirerwind“ für gute Laune auf feuchtfröhlichen Festen sorgen und ihrem großen Vorbild nacheifern: den „Edlseern“. Bei der Volksmusikband stehen mittlerweile 18 Gold- und eine Platin-Auszeichnung. Die Burschen von „Steirerwind“ streben auch nach Ruhm dieser Art. Bildquelle: ORF/TVfriends

ORF1
