Folge 3: Das Leben ist schön: In der City
44 Min.Folge vom 18.02.2020
Die Lugner City ist nicht nur ein bekannter Shopping-Tempel, sondern auch ein Meltingpot der Kulturen und das inmitten von Wien. "Das Leben ist schön" wagt einen Blick in den Mikrokosmos der "City", in dem jede Alltäglichkeit und Skurrilität ihren Platz hat. Bildquelle: ORF/Geyrhalter Film/
Altersfreigabe:
0