Das Leben ist schön

Das Leben ist schön: In der City

ORF1Staffel 1Folge 3vom 18.02.2020
44 Min.Folge vom 18.02.2020

Die Lugner City ist nicht nur ein bekannter Shopping-Tempel, sondern auch ein Meltingpot der Kulturen und das inmitten von Wien. "Das Leben ist schön" wagt einen Blick in den Mikrokosmos der "City", in dem jede Alltäglichkeit und Skurrilität ihren Platz hat.

ORF1
