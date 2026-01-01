Das Leben ist schön
1 StaffelAb 0
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Das Leben ist schön
Wenn der Steirerwind bläst, dann kommt Stimmung auf und das passiert normalerweise nahezu jede Woche. Christoph, Daniel und Patrick haben viele Hits und Schlager auf ihrer Playlist. Bei Zeltfesten, Partys und Feiern werden sie als Stimmungsmacher gebucht. Ein Blick in das Leben junger Musiker, die als „Steirerwind“ für gute Laune auf feuchtfröhlichen Festen sorgen und ihrem großen Vorbild nacheifern: den „Edlseern“. Bei der Volksmusikband stehen mittlerweile 18 Gold- und eine Platin-Auszeichnung. Die Burschen von „Steirerwind“ streben auch nach Ruhm dieser Art.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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