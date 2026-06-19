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Das Paradies in der Ferne. Cornwall - Das Land der Rosamunde Pilcher

Das Paradies in der Ferne: Cornwall - Das Land der Rosamunde Pilcher

ORF2Staffel 1Folge 1vom 19.06.2026
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Das Paradies in der Ferne. Cornwall - Das Land der Rosamunde Pilcher

Folge 1: Das Paradies in der Ferne: Cornwall - Das Land der Rosamunde Pilcher

45 Min.Folge vom 19.06.2026

Atemberaubende Steilküsten, weitläufige Strände, prächtige Herrenhäuser und idyllische Gärten prägen Cornwall, die Kulisse vieler "Rosamunde Pilcher"-Verfilmungen. Karl Ploberger besucht die schönsten Schauplätze der Region und begibt sich auf eine Reise zu ihren berühmten Gartenparadiesen. Bildquelle: ORF/Ralph Huber-Blechinger

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