Das Paradies in der Ferne. Cornwall - Das Land der Rosamunde Pilcher
1 StaffelAb 0
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Das Paradies in der Ferne. Cornwall - Das Land der Rosamunde Pilcher
Atemberaubende Steilküsten, weitläufige Strände, prächtige Herrenhäuser und idyllische Gärten prägen Cornwall, die Kulisse vieler "Rosamunde Pilcher"-Verfilmungen. Karl Ploberger besucht die schönsten Schauplätze der Region und begibt sich auf eine Reise zu ihren berühmten Gartenparadiesen.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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