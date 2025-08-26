Zum Inhalt springenBarrierefrei
GalileoStaffel 1Folge 1
Folge 1: Der Kronprinz

21 Min.Ab 12

JD Vance ist Vizepräsident der USA. Der vorläufige Höhepunkt eines erstaunlichen Aufstiegs - vom selbsternannten Hillbilly zum zweitmächtigsten Mann Amerikas. Ist er nur Trumps Mann fürs Grobe oder hat er wirklich das Zeug zum nächsten Präsidenten?

Galileo
