Das Regime
Folge 2: Die Bewegung
21 Min.Ab 12
Radikal, stramm rechts und gut organisiert: Das ist die "Make America Great Again"-Bewegung in den USA. Ins Leben gerufen und angeführt von US-Präsident Donald Trump. Aber was ist MAGA überhaupt - und wer steckt dahinter? "Galileo" trifft Anhänger, Anführer und Leute, die mit MAGA das große Geschäft machen.
