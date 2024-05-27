Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Schnäppchen-Menü - Drei Gänge, fertig, los!

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 27.05.2024
Folge 10: Die farbenfrohen Künstler gegen die Brüder im Geiste

45 Min.Folge vom 27.05.2024Ab 12

Spitzenkoch Alexander Kumptner sucht das beste "Schnäppchen-Menü": Wie kocht man mit beschränktem Budget abwechslungsreich und lecker? Diese Frage stellt der österreichische Haubenkoch seinen Kandidat:innen. Zwei Künstler treten gegen zwei "Brüder" an, um das beste Drei-Gänge-Menü mit einem Budget von nur 20 Euro zu kochen. Anschließend bewertet Alexander Kumptner die Gerichte. Wer kann den TV-Koch überzeugen und geht mit einem Preisgeld von 500 Euro nach Hause?

SAT.1
