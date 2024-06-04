Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Schnäppchen-Menü - Drei Gänge, fertig, los!

SAT.1Staffel 1Folge 16vom 04.06.2024
Folge 16: Liebe auf den ersten Blick gegen kreatives und weitgereistes Gespann

44 Min.Folge vom 04.06.2024Ab 12

Spitzenkoch Ali Güngörmüs sucht das beste "Schnäppchen-Menü": Wie kocht man mit beschränktem Budget abwechslungsreich und lecker? Zwei Teams treten jeweils gegeneinander an, um das beste Drei-Gänge-Menü mit einem Budget von nur 20 Euro zu kochen. Anschließend bewertet Ali Güngörmüs die Gerichte. Wer kann den TV-Koch überzeugen und geht mit einem Preisgeld von 500 Euro nach Hause?

SAT.1
