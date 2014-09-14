Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 14.09.2014: Tödliche Dünen im Oman
44 Min.Folge vom 14.09.2014Ab 12
Nichts als Sand, so weit das Auge reicht: Ex-Soldat Joseph Teti und sein Partner Cody Lundin kämpfen sich in dieser Episode durch eine unwirtliche Einöde auf der Arabischen Halbinsel. In der Rimal-al-Wahiba-Wüste herrschen tagsüber Temperaturen bis zu 60 Grad. In der sengenden Mittagshitze durch die Dünen zu wandern wäre daher glatter Selbstmord. Stattdessen brechen die Survival-Experten im Schutz der Dunkelheit in Richtung Hadschar-Gebirge auf. Dort werden sie mit etwas Glück finden, was sie unter diesen klimatischen Bedingungen dringend brauchen: Wasser. Als Wegzehrung dient ihnen auf dem beschwerlichen Marsch eine Eidechse.
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
