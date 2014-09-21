Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 21.09.2014: Eiskaltes Norwegen
44 Min.Folge vom 21.09.2014Ab 12
In den kargen Hochebenen Norwegens sinken die Temperaturen nachts auf minus 35 Grad. Trotzdem verzichtet Cody Lundin beim Survival-Trip durch die gefrorene Eiswüste auf feste Schuhe und stakst stattdessen in Wollsocken und kurzen Hosen durch die Winterlandschaft. Mit dieser Marotte bringt der überzeugte Öko-Freak nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Partner Joseph in Gefahr. Die Stimmung zwischen den beiden ist auf einem Tiefpunkt angelangt. Denn sollten bei Cody wegen akuter Unterkühlung in der Wildnis die Kräfte schwinden, wäre sein Kompagnon ebenfalls verloren.
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.