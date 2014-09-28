Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 28.09.2014: Hinter den Kulissen
45 Min.Folge vom 28.09.2014Ab 12
Vollkommen verschiedene Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Survival-Strategien: Ex-Marine Joseph Teti und sein Partner Cody Lundin sind gemeinsam durch die Wüste des Oman gewandert, haben sich durch den Mangrovenwald von Sri Lanka gekämpft und in Norwegen eisiger Kälte getrotzt. Oft genug kam es dabei zum Streit. Denn beim Überlebenskampf in der Wildnis trafen gegensätzliche Weltanschauungen aufeinander. Auf den Abenteuer-Trips durch 24 Länder haben sich zwischen dem US-Veteranen und dem überzeugten Öko-Freak unüberbrückbare Gräben aufgetan. Oder gehen die beiden Streithähne doch noch einmal zusammen auf Tour? Dieses Special liefert mit bis dato unveröffentlichtem Filmmaterial die Antwort.
