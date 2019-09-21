Nichts als Ärger mit der FamilyJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 21.09.2019: Nichts als Ärger mit der Family
89 Min.Folge vom 21.09.2019Ab 6
David aus Kentucky ist mit seiner thailändischen Frau Annie in die USA gezogen und schlägt sich hier mit Geldsorgen herum. Dem 49-Jährigen fällt es schwer, einen Job zu finden, und sein bester Freund Chris hat ihm den Geldhahn zugedreht. Außerdem wohnt sein Teenager-Sohn Jacob nun bei den beiden, da seine Mutter mit ihrem neuen Mann nach Texas gezogen ist. Die 25-jährige Annie ist gar nicht begeistert und droht ihrem frisch angetrauten Gatten mit Liebesentzug. In Georgia haben sich die Wogen zwischen Molly und ihrem jungen Ehemann Luis etwas geglättet. Der 27-jährige Dominikaner ist wieder zurückgekommen und versucht, sich in ihre Familie einzufügen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.