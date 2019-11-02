Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 02.11.2019: Es gibt kein Zurück mehr
42 Min.Folge vom 02.11.2019Ab 12
David und Annie müssen ihre Unterkunft verlassen und sollen stattdessen in ein kleines Apartment über einem Lagerraum ziehen. Der jungen Thailänderin reicht es jetzt: Ihr Mann hat kein einziges seiner Versprechen gehalten, deshalb will sie zurück in ihre Heimat und bereut, David überhaupt geheiratet zu haben. Anfisa hat von der Ex-Freundin ihres Mannes eine Message erhalten, in der sie behauptet, dass Jorge der Vater ihrer zehnjährigen Tochter sei. Sie konfrontiert ihn mit der Beschuldigung, doch Jorge streitet alles ab. Die Russin würde ihm gerne glauben, hat aber inzwischen ihre Zweifel.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.