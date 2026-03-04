Schlechtwetterfront in MoldauJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 04.03.2026: Schlechtwetterfront in Moldau
88 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6
In dieser Episode ziehen über Moldau dunkle Wolken auf – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Während das Wetter umschlägt, geraten Elizabeth und Andrei wegen seines riskanten Immobilienprojekts aneinander. Das Misstrauen wächst, als Elizabeth erkennt, wie groß das Risiko wirklich ist. Darcey steht vor einem emotionalen Wiedersehen mit Georgis Familie, während alte Unsicherheiten ihre Beziehung belasten. Julia empfängt ihre Eltern erstmals in den USA, doch der Besuch bringt Spannungen mit sich. Gleichzeitig geraten andere Paare durch Eifersucht, finanzielle Sorgen und fehlende Offenheit unter Druck.
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.