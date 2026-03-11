Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 11.03.2026: Paukenschläge
87 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Große Gefühle, harte Fronten und Entscheidungen mit Folgen: Mehrere Paare stehen vor emotionalen Wendepunkten. Darcey reist mit Georgi nach Bulgarien, wo das erste Treffen mit seiner Familie alte Konflikte und neue Zweifel offenlegt. Tigerlily gerät kurz vor der Geburt ihres Kindes erneut mit Adnan aneinander, als religiöse Forderungen und Machtansprüche heftig eskalieren. Jasmine zieht nach Ginos Lügen einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Ehe, während ein enger Vertrauter mehr als nur Freundschaft empfindet. Und auch bei Julia und Brandon spitzen sich familiäre Spannungen dramatisch zu.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.