Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 06.04.2020: Eine andere Seite
44 Min.Folge vom 06.04.2020Ab 12
Laura aus Florida ist seit zwei Tagen in Katar und streitet noch immer mit Aladin wegen ihrer mitgebrachten Sextoys. Außerdem ist die 51-Jährige skeptisch, als Aladin mit ihr auf dem Markt geht, um ihr traditionelle Frauenkleidung zu zeigen. Es ist nämlich Ramadan, und da steht neben Fasten und Rauchverbot auch Spezialkleidung auf dem Plan. Laura ist genervt, dass sie in diesem Land nicht selber entscheiden kann, was sie trägt. In Salt Lake City wartet Deavan ungeduldig darauf, zu Jihoon nach Südkorea zu fliegen, denn das Baby soll schon in zwei Wochen kommen. Aber ihr Arzt hat schlechte Neuigkeiten.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.