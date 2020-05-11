Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 11.05.2020: Erster Ehekrach
44 Min.Folge vom 11.05.2020Ab 6
Deavan ist mit ihrem sechs Wochen alten Baby nach Seoul unterwegs, wo ihr Verlobter Jihoon auf sie wartet. Töchterchen Drascilla bleibt in Amerika bei den Großeltern. Sie soll nachgeholt werden, wenn alles organisiert ist. Doch davon ist Jihoon weit entfernt: Er sollte bis zur Ankunft seiner Familie eigentlich ein Haus und einen Job suchen, doch als sich der 29-Jährige auf den Weg zum Flughafen macht, hat er noch nicht einmal einen Kindersitz fürs Auto. Bei Jenny, die in Neu-Delhi auf eine Hochzeit mit Sumit hofft, ist inzwischen Tochter Christina eingetroffen - und geigt der 60-Jährigen die Meinung.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.