Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 15.07.2026: Die Stunde der Wahrheit
88 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Misstrauen, Eifersucht und unbequeme Wahrheiten: Während Forrest auf den Philippinen plötzlich Zweifel an Sheenas Familiengeschichte bekommt, bereitet sich Lisa nervös auf das entscheidende Treffen mit Daniels strengem Onkel in Nigeria vor – inklusive traditionellem Gewand und Beichtstunde. Gleichzeitig eskaliert bei Annalyn und Jovon ein Streit um Vertrauen, Fremdflirten und Handy-Kontrollen, während Rick panisch versucht, eine Affaire in Kolumbien zu verbergen. Und auch bei Laura und Birkan kracht es gewaltig: Zwischen Shisha, Eifersucht und Kontrollzwang geraten beide tiefer in ihren toxischen Beziehungskampf.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.