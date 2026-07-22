Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 22.07.2026: Liebe geht durch den Magen
89 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Tajine, Wüstenromantik und ein verhängnisvolles Geständnis sorgen bei den Paaren für großes Drama. Während Ziad plötzlich seine romantische Seite entdeckt und Emma mit selbstgekochtem Essen, einem Dachterrassen-Date und einem Wüsten-Trip überrascht, verschweigt sie ihm weiterhin ein brisantes Geheimnis über ihren Verflossenen. Gleichzeitig kracht es bei Rick und Trisha: Kurz vor dem Familientreffen beichtet er einen Seitensprung mit seiner Ex – inklusive heimlicher Kolumbienreise. Auch bei Laura und Birkan wird es unangenehm, als er endlich zugibt, seine Schulden mit Glücksspiel begleichen zu wollen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.