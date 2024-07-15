Eltern, Freunde, TherapeutenJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 15.07.2024: Eltern, Freunde, Therapeuten
88 Min.Folge vom 15.07.2024Ab 12
Sophie hat das Handy ihres Verlobten Rob überprüft und Nacktfotos sowie einschlägige Videos von anderen Frauen gefunden. Jetzt ist sie ausgezogen, und Rob befürchtet, dass sie endgültig genug von ihm hat und vielleicht schon im Flieger zurück nach London sitzt. Clayton wartet darauf, dass Anali heute in den USA eintrifft. Er weiß selbst, wie verrückt es ist, eine Frau aus Peru, die kein Wort Englisch spricht, nach wenigen persönlichen Treffen nach Amerika zu holen. Außerdem wird Claytons Mutter Violet mit ihnen zusammenwohnen und aufgrund der Sprachbarriere noch ungeduldiger und gereizter sein als sonst.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.