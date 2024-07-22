Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 22.07.2024: In der Abwärtsspirale
89 Min.Folge vom 22.07.2024Ab 12
Seit Anali aus Peru in die USA gekommen ist, um bei ihrem Verlobten Clayton zu sein, gibt es zwischen den beiden keine Intimitäten mehr. Der Grund: Claytons Mom wohnt mit in der kleinen Wohnung, deren Wände so dünn sind, dass sie alles mitbekommt. Trans-Frau Nikki ist bei Justin in Moldau und soll nun seine Eltern kennenlernen. Da sich die 47-Jährige immer sexy kleidet, bittet Justin für den Anlass um ein dezentes Outfit und wenig Make-up. Doch Nikki will nicht wie ein biederes Hausmütterchen daherkommen. Latina Jasmine hat derweil in Ginos Auto einen Lippenstift gefunden und glaubt, dass er sie betrügt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.