Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Junggesellenabschiede

TLCFolge vom 12.11.2025
Junggesellenabschiede

JunggesellenabschiedeJetzt kostenlos streamen

Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 12.11.2025: Junggesellenabschiede

88 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Die Ereignisse spitzen sich zu: Jessica ist außer sich, als Juan auf ihrer Junggesellinnenparty sehnsüchtig von seinem früheren Leben auf Kreuzfahrtschiffen erzählt. Stevi und Mahdi feiern gemeinsam in New Orleans, doch seine Eifersucht und Zweifel überschatten die Vorfreude auf die Hochzeit. Mina erklärt sich schließlich bereit, Marks Ehevertrag zu unterschreiben – allerdings nur unter der Bedingung, dass er ihren Sohn Clayton adoptiert. Währenddessen ringt Shekinah in Los Angeles mit Sarpers Launen und seiner neuen Karriereidee als Comedian. Ihre Heiratsabsichten sind in weite Ferne gerückt.

Alle verfügbaren Folgen