Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 19.11.2025: Der wahre Bad Boy
89 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6
Die Emotionen kochen hoch: Mahdi hält den Kulturschock auf seiner eigenen Junggesellenparty nicht aus und verlässt wütend die Feier. Währenddessen trifft Joan eine harte Entscheidung und schließt Lucille von ihrer Brautkleid-Anprobe aus – ein Schlag für das Familienklima. Sarper gerät mit Dan aneinander, was die Spannungen weiter verschärft. und Matt und Amani fühlen sich durch Anys Enthüllungen schwer getäuscht. Für einen bewegenden Moment sorgt Mina, die endlich ihre geliebte Schwester wiedersieht. Zwischen Eifersucht, Lügen und großen Gefühlen steht das Glück der Paare auf dem Spiel.
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
