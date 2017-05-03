Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 03.05.2017: Ende gut - alles gut?
45 Min.Folge vom 03.05.2017Ab 6
Trotz ständiger Streitereien werden sich Anfisa und Jorge heute das Ja-Wort geben. Der Kalifornier ist glücklich, aber auch nervös, seine russische Freundin zu heiraten, zumal die 20-Jährige oft gedroht hat, nach Moskau zurückzukehren. Seine Schwestern wissen noch nichts von der Entscheidung und werden wenig begeistert sein, da sie Anfisa für berechnend und geldgierig halten. Und die Einschätzung scheint sich zu bestätigen. Auch Matt aus Kentucky will mit seiner Alla heute vor den Traualtar treten. Er heiratet zum vierten Mal und wünscht sich Unterstützung von seinem besten Freund Patrick. Doch der ist gegen die Hochzeit mit der Ukrainerin.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.