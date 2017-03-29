Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 29.03.2017: Geplatzte Träume
43 Min.Folge vom 29.03.2017Ab 6
In 41 Tagen soll die Hochzeit von Anfisa und Jorge stattfinden, deshalb will die 20-Jährige endlich ihren Verlobungsring. Bei einem Edeljuwelier lässt sich das Paar Diamantringe zeigen, für Anfisa muss es mindestens ein Drei-Karäter sein. Doch als sie ein Modell für 75.000 Dollar über den Finger streift, ist ihr der Stein zu klein. Ein Fünf-Karäter für 300.000 soll es werden, außerdem ein sündhaft teures Designer-Hochzeitskleid. Jorge schwitzt Blut und Wasser, weil er sich die Wünsche der Russin nicht leisten kann. Doch Anfisa ist unerbittlich: Wenn sie nicht bekommt, was sie will, lässt sie die Heirat platzen und geht nach Moskau zurück.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.