Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 11.07.2022: Wilde Nacht
88 Min.Folge vom 11.07.2022Ab 12
Seit Zied in Amerika angekommen ist, hatte Rebecca keine Minute mit ihm allein, weil Tochter Tiffany und ihr Freund immer dabei waren. Beim Abendessen wurde der junge Tunesier von ihnen mit Fragen gelöchert und ist völlig überfordert. Als sie dann endlich in der neu gemieteten Wohnung ankommen, will Zied nur noch schlafen. Die 49-Jährige ist fassungslos: Nach einem Jahr Trennung denkt ihr Verlobter nur an Schlaf? Julia ist froh, dass Brandons anstrengende Eltern endlich weg sind und sie einen Abend im Whirlpool verbringen können. Doch als Mom Betty am nächsten Tag wiederkommt, gibt es ein Donnerwetter.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.