Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 20.06.2022: Ein neuer Alltag
88 Min.Folge vom 20.06.2022Ab 12
Stephanie aus Michigan ist eine ehrgeizige Geschäftsfrau und steckt alle Energie in ihre zwei Wellness-Zentren, die Beauty-Kuren anbieten. Ihr Liebesleben war immer zweitrangig, bis die 52-Jährige Ryan aus Belize kennenlernte. Schon als sie dem attraktiven, jungen Mann zum ersten Mal am Strand begegnete, war es um sie geschehen. Inzwischen sind die beiden ein Paar und haben für Ryan ein Verlobtenvisum in die USA beantragt. Wegen der Pandemie sind persönliche Treffen jedoch schwierig, und Stephanie zweifelt an der Treue des 27-Jährigen, da er sich kaum noch meldet. Liebt er sie, oder doch nur ihr Geld?
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.