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DAVE Staffel 1

DAVE (4/9)

ORF1Staffel 1Folge 22vom 27.04.2026
DAVE (4/9)

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DAVE Staffel 1

Folge 22: DAVE (4/9)

28 Min.Folge vom 27.04.2026

Dave ist das Sinnbild einer verdorbenen Generation. Nichts leisten aber alles erreichen wollen. Doch alles was der ehemalige ORF-Moderator Dave angreift geht den Bach runter, während er selbst glaubt kurz vor dem Durchbruch zu stehen. Der unbekannte Dokumentarfilmer Jan Nikolaus sieht hier seine Chance ein bedeutendes Werk der Zeitgeschichte zu produzieren und portraitiert Daves Alltag. Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm/Michael Preston

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