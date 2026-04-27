DAVE Staffel 1
Folge 22: DAVE (4/9)
28 Min.Folge vom 27.04.2026
Dave ist das Sinnbild einer verdorbenen Generation. Nichts leisten aber alles erreichen wollen. Doch alles was der ehemalige ORF-Moderator Dave angreift geht den Bach runter, während er selbst glaubt kurz vor dem Durchbruch zu stehen. Der unbekannte Dokumentarfilmer Jan Nikolaus sieht hier seine Chance ein bedeutendes Werk der Zeitgeschichte zu produzieren und portraitiert Daves Alltag. Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm/Michael Preston
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
DAVE Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1