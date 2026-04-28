DAVE Staffel 1
Folge 24: DAVE (6/9)
28 Min.Folge vom 28.04.2026
Daves erste Begegnung mit einem Bauern entspricht genau seinen Erwartungen, und so werden er und Jan vom Bauern "versklavt". Der Koffer ist schon wieder außer Reichweite, überall sind Tiere, und die Party der Liebe seines Lebens beginnt in zwei Stunden. Mit David Scheid, Markus Koschuh und Jennifer Frankl. Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm/Michael Preston
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