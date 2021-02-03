Dead of Winter
Folge vom 03.02.2021: Kalt wie Eis
Folge vom 03.02.2021
Im eiskalten Winter des Jahres 1993 bricht für Kay Weden aus Salisbury, North Carolina, eine Welt zusammen: Ihre 77-jährige Mutter Catherine Miller, eine liebenswerte, völlig wehrlose Frau, wird brutal ermordet. Der Schmerz ist für Kay unerträglich - umso mehr, weil ihr neuer Lebenspartner Viktor nicht da ist, um ihre Trauer zu teilen. Viktor verschwand kurz vor Weihnachten und wurde seitdem nicht mehr gesehen - bis vier Wochen nach Catherines Tod in der rauen Wildnis des Blue Ridge Parkway eine männliche Leiche gefunden wird: Der Tote hat zwei Schüsse im Kopf, ist am Boden festgefroren und splitternackt.
