Dead of Winter
Folge vom 10.02.2021: Nächtliche Jagd
44 Min.Folge vom 10.02.2021Ab 12
Wendy Klinefelter lebt mit Ehemann Brian und Baby Katelyn glücklich in Stearns County, Minnesota, bis sich in einer eisigen Januarnacht ein Drama ereignet. Ein Schnapsladen wird ausgeraubt, die Täter flüchten in einem Pickup - bis Brian, der gerade erst bei der Polizei angefangen hat, ihre Fährte aufnimmt. Kollege Robert will ihm zur Hilfe kommen, doch es ist zu spät: Die Verbrecher haben ihn niedergeschossen und sind wieder auf der Flucht. Während Brian seinen letzten Atemzug tut, verfolgt Robert die Mörder. Er will die Kerle zur Strecke bringen, doch sie stellen ihm die gleiche Falle wie vorher Brian.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.