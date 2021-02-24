Dead of Winter
Folge vom 24.02.2021: Gefrorene Gewässer
44 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 12
An einem bitterkalten Februartag in Vichy, Missouri, feiert Kay Geburtstag und wartet vergeblich auf ihre Schwester Susan Brouk und deren Kinder. Als die drei auch nach Stunden nicht erscheinen, fährt die Verwandtschaft zu Susans Haus, das menschenleer ist. Weil aber alle Winterjacken und Stiefel noch da sind, ruft Kay die Polizei - voller Angst, dass die Familie entführt wurde. Als die Ermittlungen aufgenommen werden, fällt der Verdacht auf Susans Ex-Mann Bill. Parallel startet eine Suche per Hubschrauber, die schon bald Ergebnisse liefert: Drei Leichen sind in einem nahegelegenen See festgefroren.
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.