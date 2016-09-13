Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 13.09.2016: Sexsüchtig
43 Min.Folge vom 13.09.2016Ab 16
Das distinguierte und patriotische Aussehen von Luftwaffen-Oberst Russell Williams verbirgt ein trügerisches geheimes Leben. Tagsüber leitet der verheiratete Kommandant Kanadas wichtigsten Air Force-Stützpunkt, doch in der Nacht pirscht er sich an Frauen aus der Nachbarschaft heran und stielt ihre Unterwäsche. Aber als das Höschen-Klauen seinen Reiz verliert, bekommt der krankhafte Trieb des Kommandanten gewalttätige Züge. Jetzt hat er es auf attraktive Frauen abgesehen, die seine sadistischen Fantasien anstacheln. Außerdem in dieser Folge: Anwalt Seth Bader will seine Ex-Frau in den Selbstmord treiben, um seine teure Geliebte finanzieren zu können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.