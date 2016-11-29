Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 29.11.2016: Aus Lust am Töten
43 Min.Folge vom 29.11.2016Ab 16
Colton Pitonyak, Laura Hall und Jennifer Cave haben alles: Sie kommen aus wohlhabenden Familien, sind intelligent, gutaussehend und beliebt. Doch ihr gemeinsames Schicksal nimmt eine schlimme Wendung: Durch Maßlosigkeit, Neid und Eifersucht geraten diese strahlenden Geschöpfe in einen teuflischen Strudel, der sie direkt in den Abgrund führt. Und einer von ihnen wird ihre neue, von Alkohol und Drogen regierte Welt nicht lebend verlassen. Außerdem in dieser Folge von „Deadly Sins”: Stripperin Stephanie Martin hat die grauenvolle Obsession, einen Menschen ermorden zu wollen und wird dabei von ihrem Lover Will unterstützt, der seinen besten Freund opfert.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
