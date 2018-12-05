Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 05.12.2018: Unterm Messer
42 Min.Folge vom 05.12.2018Ab 12
Kristen aus Texas, ist ein Partygirl und hat viele Affären. Erst als sie Nathan kennenlernt, der nach einer kurzen Haftstrafe in seine Heimat zurückkehrt, scheint sie zur Ruhe zur kommen. Die beiden heiraten, bekommen eine Tochter, und Nathan erweist sich als perfekter Ehemann und Schwiegersohn. Doch das Glück währt nicht lange: Kristen ist eifersüchtig, weil Nathan bei allen beliebt ist. Außerdem langweilt sie sich als Mutter. Die junge Frau sucht ungeteilte Aufmerksamkeit - und findet sie bei einer rechtsradikalen Verbindung. Unter dem Einfluss ihrer neuen Freunde fängt sie an, das Leben ihres Mannes zu zerstören und beschuldigt ihn, die eigene Tochter zu missbrauchen.
