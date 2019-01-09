Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 09.01.2019: Lügen haben schöne Beine
41 Min.Folge vom 09.01.2019Ab 12
Selfmade-Millionär Ron Vinci kam mit 1500 Dollar und ein paar Werkzeugen nach San Diego und machte dort ein Motorradgeschäft auf. Einige Zeit später besitzt er mehrere Autohäuser und verdient ein Vermögen. Ron hat Hubschrauber, Privatjets und Boote, doch in der Liebe hat er wenig Glück, bis er Cathy Pileggi trifft. Die beiden werden ein Paar und führen ein Luxusleben zwischen Aspen und karibischen Traumstränden. Doch die Beziehung kriselt. Der Millionär spielt mit dem Gedanken, Cathy zu verlassen, will ihr aber eine großzügige Abfindung geben. Cathy denkt aber nicht daran, ihren Goldsesel ziehen zu lassen und schmiedet einen mörderischen Plan.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.