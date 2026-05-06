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Die Chaos-Bilanz nach einem Jahr Merz

ProSiebenStaffel 1Folge 17vom 06.05.2026
Die Chaos-Bilanz nach einem Jahr Merz

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Folge 17: Die Chaos-Bilanz nach einem Jahr Merz

14 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Nach nur einem Jahr im Amt steht die Regierung unter Kanzler Merz massiv in der Kritik. Viele Deutsche sind unzufrieden.

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