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Looksmaxxing: Gefangen im eigenen Spiegelbild

ProSiebenStaffel 1Folge 23vom 18.06.2026
Looksmaxxing: Gefangen im eigenen Spiegelbild

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Folge 23: Looksmaxxing: Gefangen im eigenen Spiegelbild

16 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Looksmaxxing soll das eigene Aussehen optimieren. Warum treffen Influencer wie Clavicular damit einen Nerv?

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