Folge 1: Traumprinz backen für Sylwia
115 Min.Folge vom 07.01.2024Ab 6
Die 39-jährige Sylwia sucht einen Mann fürs Leben und legt ihr Liebesglück in die Hände von Janine Kunze, Thomas Hermanns, Susan Sideropoulos, Marijke Amado, Sara Bora und Eko Fresh. Die Prominenten schlagen ihr drei potenzielle Matches vor: Welcher Single lässt Sylwias Herz höherschlagen? Welches Promi-Duo entpuppt sich als die besten Kuppler? Und vor allem: Für wen entscheidet sich Sylwia am Ende?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1