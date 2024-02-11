Dein Star, Dein Date - Prominent verkuppelt
Folge 6: Ein Prinz für Patrick
114 Min.Folge vom 11.02.2024Ab 6
Liebe auf den ersten Blick? Der 39-jährige Patrick sucht mit der Hilfe von Janine Kunze, Thomas Hermann, Susan Sideropoulos, Marijke Amado, Natascha Ochsenknecht und Bärbel Wierichs den perfekten Mann für sich. Die Prominenten schlagen ihm drei potenzielle Matches vor. Welcher Mann bringt Patrick ins Schwitzen? Welches Promi-Duo findet den Mann seiner Träume? Und vor allem: Für wen entscheidet sich Patrick am Ende?
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1