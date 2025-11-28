Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dennstein & Schwarz

Dennstein & Schwarz - Sterben macht Erben

ORF2Staffel 1Folge 4vom 28.11.2025
Dennstein & Schwarz - Sterben macht Erben

Folge 4: Dennstein & Schwarz - Sterben macht Erben

88 Min.Folge vom 28.11.2025

Im Ausseerland eskaliert ein Erbschaftsstreit um das Testament des verstorbenen Grafen Florentin Dennstein. Überraschend erbt auch der Biobauer Fritz Lanner, der als unehelicher Sohn des Grafen gilt. Die Familie Dennstein will das Testament anfechten und setzt auf Juristin Paula Dennstein. Fritz wiederum holt sich Unterstützung bei seiner Jugendliebe, der cleveren Anwältin Therese Schwarz. Zwischen den beiden starken Frauen entbrennt ein turbulenter Schlagabtausch, der durch eine unerwartete Wendung neue Wege nimmt. Besetzung: Martina Ebm (Therese Schwarz) Maria Happel (Paula Dennstein) Johannes Krisch (Felix Dennstein) Enzo Gaier (Ferdinand Dennstein) Krista Stadler (Alexandra Dennstein) Robert Finster (Fritz Lanner) Maddalena Hirschal (Laura Lanner) Wolfram Berger (Dr. Biron) Bruno Thost (Florentin Dennstein) Regie: Michael Rowitz Bildquelle: ORF/Film 27/Hubert Mican

