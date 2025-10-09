Dennstein & Schwarz: Pro bono, was sonst!Jetzt kostenlos streamen
Dennstein & Schwarz
Folge 5: Dennstein & Schwarz: Pro bono, was sonst!
Es ist soweit: Die Anwältinnen Paula Dennstein und Therese Schwarz eröffnen gemeinsam eine Kanzlei! Doch schon ihr erster Fall hat es in sich. Es gilt, einen alleinerziehenden Witwer vor den betrügerischen Machenschaften einer Fertigteilhausfirma zu schützen – pro bono, versteht sich! Aber auch privat geht es drunter und drüber bei den beiden. Während Paulas Ehe endgültig zu scheitern droht, lernt Therese Thomas kennen und ist völlig hingerissen von ihm. Die Anziehung beruht offenbar auf Gegenseitigkeit, bis Therese erkennt, wer Thomas tatsächlich ist. Mit Maria Happel (Paula Dennstein), Martina Ebm (Therese Schwarz), Johannes Krisch (Felix Dennstein), Krista Stadler (Alexandra Dennstein), Wolfram Berger (Biron), Enzo Gaier (Ferdinand), Bernhard Piesk (Thomas), Nicole Beutler (Dr. Reiter), Franz X. Zach (Richter), Sebastian Hülk (Willi Gaiswinkler), Marcus Strahl (Keller) u.a. Regie: Michael Rowitz Bildquelle: ORF/Film 27/Hubert Mican
