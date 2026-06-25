Dennstein & Schwarz - Pro bono, was sonst!Jetzt kostenlos streamen
Dennstein & Schwarz
Folge 8: Dennstein & Schwarz - Pro bono, was sonst!
Mit der Gründung ihrer gemeinsamen Kanzlei stehen Paula Dennstein und Therese Schwarz vor einer Bewährungsprobe. Ihr erster Pro-bono-Fall führt sie zu einem Witwer, der gegen eine mutmaßlich betrügerische Fertigteilhausfirma kämpft. Gleichzeitig geraten ihre privaten Leben ins Wanken – zwischen Ehekrise bei Paula und einer neuen aber komplizierten Liebe für Therese. Besetzung: Maria Happel (Paula Dennstein) Martina Ebm (Therese Schwarz) Johannes Krisch (Felix Dennstein) Krista Stadler (Alexandra Dennstein) Wolfram Berger (Biron) Enzo Gaier (Ferdinand) Bernhard Piesk (Thomas) Nicole Beutler (Dr. Reiter) Franz X. Zach (Richter) Sebastian Hülk (Willi Gaiswinkler) Marcus Strahl (Keller) Bildquelle: ORF/FILM27/Hubert Mican
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