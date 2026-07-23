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Dennstein & Schwarz

Dennstein & Schwarz - Rufmord

ORF2Staffel 1Folge 9vom 23.07.2026
Dennstein & Schwarz - Rufmord

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Folge 9: Dennstein & Schwarz - Rufmord

87 Min.Folge vom 23.07.2026

Ein prominenter Politiker wird mit schweren Anschuldigungen konfrontiert und setzt auf die Hilfe von Therese und Paula, um seinen Ruf zu retten. Für die junge Kanzlei könnte der öffentlichkeitswirksame Fall zum großen Durchbruch werden, doch gleichzeitig sorgt ein familiärer Konflikt für zusätzliche Turbulenzen. Besetzung: Martina Ebm (Therese Schwarz) Maria Happel (Paula Dennstein) Manuel Rubey (Konrad Wagner) Nele Kiper (Sylvia Wagner) Enzo Gaier (Ferdinand) Resi Reiner (Marita) Wolfgang Hübsch (Hans Wagner) Claudia Kottal (Sandra Dorner) Franz X. Zach (Richter) Natalie Köbli (Anna) Susanne Michel (Bettina) Wolfgang Rauh (Meier) Alina Fritsch (Journalistin) Serge Falck (Pitzer) Regie: Michael Rowitz Buch: Konstanze Breitebner Bildquelle: ORF/FILM27/Hubert Mican

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